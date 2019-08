Civitavecchia: fermata banda di borseggiatori, cinque persone denunciate

- In occasione del ferragosto anche a Civitavecchia sono stati intensificati i controlli dei carabinieri. All’esito delle verifiche sono state denunciate 9 persone. Tra queste ci sono cinque colombiani che stavano per lasciare il centro abitato dopo aver derubato, in gruppo, la borsa a un’anziana del luogo. La descrizione fornita dalla donna e le successive ricerche sul territorio hanno permesso ai militari di individuare la banda specializzata nel borseggio. Fermati mentre erano in automobile i cinque sono stati trovati in possesso, oltre che della borsa derubata, anche di due radio ricetrasmittenti, un taglierino e un martello frangi-vetro: tutti attrezzi necessari per compiere altri furti. Tutti sono stati denunciati per furto e per porto di armi e oggetti atti a offendere.(Rer)