Governo: Portas (Pd), adesso è Salvini che cerca un porto sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomo Portas, deputato del Partito democratico e leader dei moderati, afferma in una nota "nessun santo in Paradiso per Matteo Salvini che dopo aver portato rosari, madonne e crocifissi in tour elettorale si sente uomo timorato sì, ma non da Dio. Salvini ha paura del redivivo Conte di palazzo Chigi che affida ieri a Facebook tutto il suo rancore per l'ingratitudine del vicepremier. Per un anno l'ha lasciato giocare con porti aperti e chiusi davanti alla disperazione di uomini e donne lasciati in mare per giorni, però al ministro dell'Interno non bastava: voleva pieni poteri. Ma si sa, chi troppo vuole... E adesso da figliol prodigo è lui ad essere in cerca di un porto sicuro, magari fino al Baltico", conclude il parlamentare, "dove dovrà imparare il mestiere di elettricista, sempre se ne sia capace". (Com)