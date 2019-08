Governo: Librandi (Pd), politica sondaggi ha perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianfranco Librandi, deputato del Partito democratico, scrive in una nota "da un uomo solo al comando ad un uomo solo e basta. Chi accusava la politica dei Palazzi di essere lontana dalla gente in questi giorni ha potuto notare come non lo siano di meno i politici tutto il giorno su Facebook. Con la differenza che 'l'uomo politico web star', più che lontano dalla gente, è lontano dalla realtà. Nel pranzo di Ferragosto a Matteo Salvini è andata di traverso la grande abbuffata di like, followers e campagne degli ultimi mesi. E' la politica dei sondaggi che ha perso", continua il parlamentare, secondo cui "più che cercare un diverso modo di fare politica bisogna semplicemente tornare a fare politica. Ben vengano tutte le aperture del caso per avviare un dialogo con chi ci vuol stare e vuol portare avanti un'idea di Paese scongiurando il caos del voto a ottobre: augurandoci che si liberino presto bar, ombrelloni, spiagge e social", conclude Librandi, "dalla gestione di questa crisi". (Com)