Serbia-Kosovo: portavoce ministero giapponese, Pristina elimini dazi su import serbo

- Il Kosovo deve eliminare al più presto i dazi applicati sulle merci di importazione serba: è l'appello fatto ieri dal vice segretario per i rapporti con i media del ministero giapponese degli Esteri, Saito Jun, secondo quanto riportato dall'agenzia "Beta". La dichiarazione è giunta in occasione della visita effettuata ieri a Belgrado dal ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono. Saito ha aggiunto che Tokyo apprezza la reazione misurata della Serbia e la sua determinazione nel risolvere la questione kosovara. Il Giappone, ha proseguito Saito, considera la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina come la chiave per la stabilità dell'intera regione. (Kop)