Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha ricevuto ieri l'omologo del Giappone Taro Kono in visita ufficiale a Belgrado. Secondo quanto riporta l'agenzia "Beta", Dacic ha fatto appello al Giappone affinché si astenga da un voto a favore dell'ingresso del Kosovo nell'Interpol. In una conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro Dacic ha dichiarato che la Serbia "ha molto apprezzato e rispettato" il fatto che il Giappone, nonostante riconosca il Kosovo come Stato indipendente, non abbia votato all'ultima Assemblea generale Interpol per un'ammissione di Pristina nell'organizzazione internazionale. "Ho chiesto a Kosovo di mantenere la posizione", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)