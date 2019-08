Tanzania: esplosione autocisterna, bilancio sale a 85 vittime

- Il bilancio delle vittime dell'incidente provocato dal rovesciamento e dalla successiva esplosione di un'autocisterna in Tanzania è salito a 85 persone. Lo riferito ai media locali il commissario di polizia della regione centro-orientale di Morogoro Stephen Kebwe, precisando che in precedenza le autorità avevano segnalato 71 morti. Secondo il funzionario, 17 persone sono inoltre state ricoverate in urgenza per gravi ustioni, ma le loro condizioni sarebbero stabili. Oltre 20 altri sopravvissuti sono in cura nel principale ospedale della città portuale di Dar es Salaam. Di recente il primo ministro Kassim Majaliwa ha chiesto alle agenzie di stato per le emergenze di finanziare i soccorsi alle persone coinvolte nell'incidente, e annunciato che il governo farà costruire un memoriale per le vittime. L'incidente si è verificato sulla strada principale della regione, a circa 200 chilometri a ovest di Dar es Salaam. Secondo le testimonianze, molte delle vittime sono morte nel tentativo di sottrarre carburante dall'autocisterna dopo il suo rovesciamento. I cadaveri di 60 persone sono stati sepolti domenica scorsa in un funerale molto partecipato. Il presidente John Magufuli ha dichiarato che il governo pagherà le spese mediche delle oltre 65 persone ferite nell'esplosione. (Res)