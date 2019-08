Governo: Salvini, "Mio telefono sempre acceso". Di Maio, "Basta, frittata è fatta"

- La Lega, dopo l'apertura della crisi di governo, prova a lanciare un timido segnale di distensione ma i grillini, almeno per ora, sembrano intenzionati a chiudere tutti i rapporti con gli ex alleati. Ieri Salvini, nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno, dove si è tenuto il comitato per l'ordine e la sicurezza, ha fatto sapere che il suo "telefono è sempre acceso", anche perché l'Italia "ha bisogno di sì", o meglio di "un governo con ministri del sì". E anche il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, ieri sera dal festival della Versiliana ha usato toni piuttosto concilianti. "Noi dei messaggi li abbiamo lanciati - ha affermato - ma le risposte del M5s sono sempre state aggressive". Allora, ha osservato, "sentiamo che cosa ha da dire Conte", il 20 agosto, quando farà le sue comunicazioni al Senato. (segue) (Rer)