Trasporto aereo: russa Pobeda, riprese vendite biglietti voli per scalo armeno di Gyumri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea russa Pobeda riprenderà a vendere biglietti aerei per l’aeroporto di Gyumri, in Armenia. È quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tass” citando un rappresentante ufficiale della compagnia aerea. Le vendite per i voli previsti nel periodo invernale sono state sospese all'inizio di agosto a causa di alcuni disaccordi con l’operatore dello scalo aereo. "Oggi riprendiamo a vendere voli per Gyumri: la gestione dell'aeroporto ha promesso di prendere tutte le misure necessarie per controllare la qualità del processo di rifornimento", ha affermato la fonte ufficiale di Pobeda. Secondo quanto riferito il direttore generale dell'aeroporto Gyumri, Marcelo Wende, si è scusato per l'incidente. (segue) (Rum)