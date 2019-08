Hong Kong: fonti stampa, intervento esercito cinese non imminente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha riaperto ieri mattina, dopo che le proteste anti-governative hanno costretto l’autorità aeroportuale dell’isola a cancellare oltre 230 voli da e per l’ex colonia britannica tra lunedì e la prima mattinata di oggi. Il 12 agosto l’autorità di gestione dello scalo aveva invitato tutti i passeggeri a lasciare l'edificio il più presto possibile. L'aeroporto Changi di Singapore ha inoltre avvisato tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo. Oltre 5.000 persone vestite di nero si sono riunite nella sala degli arrivi per un sit-in di tre giorni che, originariamente, avrebbe dovuto terminare la notte di domenica. Al diffondersi della notizia, prima ancora del comunicato ufficiale del governo (rilasciato alle 17:15 ora locale), le azioni della Cathay Pacific Airways sono scese del 10 per cento. Lo stesso giorno la Cina ha accusato i manifestanti di molteplici violenze, e di vero e proprio "terrorismo". Durante il fine settimana le forze dell'ordine sono state riprese mentre picchiavano i dimostranti in una stazione della metropolitana, mentre un poliziotto è finito in ospedale a seguito di ustioni riportate in scontri del distretto di Tsim Sha Tsui. (segue) (Git)