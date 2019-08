Ungheria: assegni a genitori adottivi a partire dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Budapest ha annunciato che introdurrà forme di sovvenzione per i figli adottivi a partire dal primo gennaio 2020. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti", che riprende le parole del segretario di Stato Attila Fulop sull'intenzione dell'esecutivo ungherese di potenziare l'assistenza ai minori. Parlando durante un evento presso una casa famiglia nel villaggio settentrionale di Tar, Fulop ha dichiarato che in Ungheria vivono attualmente circa 15 mila minori adottivi, mentre circa 8 mila si trovano in strutture di accoglienza pubbliche. Rafforzare la rete costituita da famiglie adottive è dunque a suo dire essenziale. (Vap)