Tunisia: ex premier Sfar sostiene la candidatura di Zbidi

- L'ex primo ministro della Tunisia, Rachid Sfar, ha dichiarato il suo sostegno alla candidatura del ministro della Difesa dimissionario Abdelkarim Zbidi, alle prossime presidenziali. ''Il candidato Zbidi è lo statista giusto per completare il percorso democratico e salvare il paese dalle crisi economiche e sociali’', ha scritto Sfar su Facebook. Lo scorso 14 agosto, l'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) ha reso noti i nomi dei 26 candidati alle elezioni presidenziali anticipate, previste il 15 settembre. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente dell’Isie, Nabil Baffoun, ha annunciato che l’Istanza ha giudicato irregolari 71 delle 97 candidature. I candidati di cui non sono state accolte le candidature potranno presentare ricorso in tribunale. L’Isie pubblicherà l’elenco definitivo dei candidati alle presidenziali il 31 agosto, mentre la campagna elettorale prenderà il via il 2 settembre. (segue) (Tut)