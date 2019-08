Imprese: Cciaa, Lombardia prima in Italia per noleggio attrezzature, +3,7 per cento in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia Milano è prima con 1.689 attività (+3,1 per cento), di cui 507 noleggi di autovetture e veicoli leggeri (erano 458 nel 2018), 84 noleggi di attrezzature sportive e ricreative (erano 80), 52 noleggi di imbarcazioni da diporto (erano 49) e 23 noleggi di aereo. Seguono Brescia con 609 attività (+4,5 per cento), Bergamo con 368 (+4,8 per cento), Varese con 282 (+3,3 per cento) e Monza Brianza con 243 (+5,7 per cento). Tra 2018 e 2019 crescono in percentuale soprattutto Sondrio (+9,2 per cento), Mantova (+8,2 per cento) e Cremona (+6,7 per cento). Oltre 4 mila gli addetti a Milano e 800 a Brescia e Bergamo. Nei settori "estivi" la Lombardia conta 10 attività di noleggio di attrezzature sportive di cui 4 a Sondrio, un centinaio per le biciclette, prima Brescia con 28 seguita da Milano (18) e Bergamo (15), 210 di noleggio di imbarcazioni (77 a Brescia, 52 a Milano e 27 a Como), 112 di attrezzature sportive e ricreative (38 a Sondrio e 24 a Brescia), 41 nel trasporto aereo (23 a Milano). (com)