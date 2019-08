Milano: La Russa (Aci), bene decisione Comune su monopattini elettrici

- Il presidente dell'Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, in una nota plaude alla decisione dell'amministrazione comunale di Milano di inviare una diffida a proseguire l'attività, con l'intimazione di rimuoverli tutti entro tre giorni, ai gestori di noleggio di monopattini elettrici in città, definendola "oltre che di buon senso, necessaria". "Il sindaco Sala - aggiunge il presidente La Russa - fa bene a non farsi prendere da una moda pericolosa sia per chi usa il monopattino, sia per chi circola per le strade cittadine con altri mezzi o anche a piedi". "Serve una regolamentazione chiara e puntuale - conclude il presidente dell'Aci di Milano - e non fughe in avanti che possono trasformarsi anche in tragedie. Per quanto ci riguarda, in chiave futura, l'uso del monopattino dovrebbe essere consentito solo in zone ciclabili protette o in aree ben delimitate". (com)