Bosnia: Usa, sosteniamo volontà di raggiungere accordo su Map Nato

- Gli Stati Uniti sono al corrente degli sforzi dei rappresentanti croato e musulmano nella presidenza tripartita bosniaca, rispettivamente Zeljko Komsic e Sefik Dzaferovic, di vincolare la formazione del nuovo governo con l'approvazione del primo piano d'azione Map per la Nato. Lo ha dichiarato il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer in un'intervista rilasciata all'emittente "Voice of America". Palmer ha detto che Washington "sostiene questi sforzi". Komsic ha in precedenza affermato di non volere sostenere la nomina del premier designato Zoran Tegeltija prima dell'approvazione del piano Map, frenando in questo modo gli entusiasmi a con si sono lasciati gli osservatori internazionali dopo la firma dell'accordo sulla formazione della maggioranza firmato all'inizio del mese dai rappresentanti dei tre principali partiti parlamentari. (segue) (Bos)