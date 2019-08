Marocco: ministro Esteri riceve nuovo ambasciatore del Qatar

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale marocchino, Nacer Bourita, ha ricevuto Fahd bin Ibrahim al Hamad al Mana, che gli ha consegnato copie delle sue credenziali come nuovo ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Qatar in Marocco. Secondo una nota, Al Mana è stato precedentemente capo della missione qatariota in Argentina. (Mar)