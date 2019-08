Zimbabwe: annullata manifestazione anti-governativa

- Il Movimento per il cambiamento democratico (Mdc) dello Zimbabwe, principale partito di opposizione del paese, ha annullato la manifestazione indetta per oggi nella capitale Harare ed in altre città. La decisione, ha riferito alla stampa locale il portavoce dell'Mdc Daniel Molokele, segue il divieto imposto dalle autorità governative, che non hanno autorizzato la manifestazione temendo scontri e violenze: l'Alta corte di Harare ha inoltre respinto il ricorso presentato dall'opposizione contro questo divieto, spingendo i leader del partito ad annullare la protesta. L'Mdc ha pianificato una serie di manifestazioni anti-governative, accusando l'amministrazione del presidente Emmerson Mnangagwa di corruzione e mala gestione della cosa pubblica. Lo scorso 25 luglio la Commissione anti-corruzione dello Zimbabwe ha arrestato la ministro del Turismo Prisca Mupfumira per appropriazione indebita nella gestione del Fondo pensionistico statale quando ricopriva l’incarico di ministro del Lavoro. Mupfumira è accusata dall'Autorità nazionale per la Sicurezza sociale dello stato di aver sottratto circa 94 milioni di dollari, accuse che la titolare del dicastero ha sempre negato. (segue) (Res)