Zimbabwe: annullata manifestazione anti-governativa (2)

- Dallo scorso mese di giugno il paese soffre inoltre di pesanti interruzioni di corrente, che in alcune zone hanno bloccato le attività degli abitanti fino a 18 ore al giorno. Su questo fronte il governo deve rispondere di un debito di 70 milioni di dollari nei confronti delle compagnie elettriche regionali, dalle quali è obbligata ad importare energia senza avere attualmente la possibilità di pagare il dovuto. A causa della sua insolvenza il governo è stato costretto negli ultimi mesi ad interrompere le importazioni di energia da utility regionali come sudafricana Eskom e la mozambicana Hydroelectrica de Cahora Bassa - Hcb, nei confronti delle quali la compagnia di stato Zesa è indebitata rispettivamente di 33 e 35 milioni di dollari: un debito saldato finora solo per 55 milioni di dollari. Il ministro dell'Energia Fortune Chasi è stato chiamato a giustificare in parlamento questa situazione, che ha attribuito al mancato pagamento delle bollette, accusando i cittadini dello Zimbabwe di connettersi illegalmente alla rete elettrica nazionale e di non pagare il dovuto. Di recente, il ministro ha tuttavia annunciato che le importazioni di elettricità dall'estero riprenderanno, "migliorando la copertura energetica nel paese" e limitando potenzialmente le interruzioni di corrente elettrica, dopo aver accettato di riprendere i pagamenti per estinguere il debito contratto nei confronti di un'impresa elettrica regionale. Nell'annuncio, fatto dal segretario del ministero delle Finanze George Guvamatanga, il ministro non ha precisato il nome del fornitore ma ha detto che dalla metà di agosto il nuovo apporto dovrebbe permettere di ottenere 400 Mw supplementari di elettricità al mese. (segue) (Res)