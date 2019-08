Kazakhstan: presidente Tokayev riceve inviato speciale Ue Burian, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto ieri il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia Centrale Peter Burian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Il presidente Tokayev ha riferito in un tweet di aver incontrato il rappresentante speciale Burian e di aver discusso con lui delle prospettive di cooperazione nel contesto della nuova strategia dell'Ue per l'Asia Centrale. Secondo il capo dello Stato kazakho, la nuova leadership dell'Ue ha ribadito il suo interesse a rafforzare il partenariato strategico con Nur-Sultan. (Res)