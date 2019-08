Usa-Iran: rilascio Grace I, per Washington "aiutava" pasdaran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "la comunità marittima dovrebbe essere consapevole che il governo degli Stati Uniti intende revocare i visti detenuti da membri di tali equipaggi. Nel caso della Grace I, continueremo ad agire coerentemente con le nostre politiche esistenti riguardo a coloro che forniscono sostegno materiale ai pasdaran". "Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per negare all'Iran e ai suoi affiliati le risorse di cui hanno bisogno per impegnarsi in attività maligne e destabilizzanti in Siria e altrove. Ciò include la piena applicazione delle sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran e dei Guardiani della rivoluzione", conclude il dipartimento di Stato. (segue) (Res)