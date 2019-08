Uzbekistan: presidente Mirziyoyev, in prima metà 2019 cresciuti investimenti esteri (2)

- Durante il periodo in esame, il prodotto interno lordo del paese è aumentato del 5,8 per cento e la produzione industriale è cresciuta del 6,9 per cento. Il presidente uzbeko ha sottolineato la necessità di una radicale riforma del sistema bancario, l'introduzione di nuovi tipi di servizi bancari e il miglioramento della loro qualità. Nei primi sei mesi dell'anno, l'inflazione è stata del 5,6 per cento e non ha superato gli indicatori di previsione. Il presidente ha anche parlato di rafforzare il ruolo dell'industria manifatturiera nell'economia. "Nell'ultimo anno, la quota dell'industria nel prodotto interno lordo è cresciuta dal 26 al 30 per cento, ma ciò non riflette ancora all'ampiezza delle riforme avviate", ha affermato Mirziyoyev. (Res)