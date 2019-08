Migranti, dati Viminale: nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79,6 per cento, in calo anche rimpatri

- Cala il numero degli immigrati che arrivano nel nostro Paese. Nell'ultimo anno gli sbarchi sono scesi del 79,6 per cento ma sono diminuiti anche i rimpatri. Dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 si è registrata una flessione dello 0,7 per cento mentre quelli assistiti si sono più che dimezzati. E' quanto emerge dai dati di un anno di attività che il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto. Il rapporto è stato illustrato dal ministro Matteo Salvini durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta. (segue) (Rer)