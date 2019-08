Migranti, dati Viminale: nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79,6 per cento, in calo anche rimpatri (2)

- Gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.862 e ancora più marcata è stata la diminuzione dei rimpatri volontari, passati da 1.201 a 555, con un calo del 53,8 per cento. Nel dossier si evidenzia anche la drastica riduzione dei costi del sistema d'accoglienza. Attualmente sono ospitati 105.142 migranti, il 34 per cento in meno rispetto al 2018, e dai 2,2 miliardi spesi dal 1 agosto 2017 al 31 luglio del 2018 si è passati ai 501 milioni dell'ultimo anno. (segue) (Rer)