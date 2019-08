Migranti, dati Viminale: nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79,6 per cento, in calo anche rimpatri (3)

- Dai dati del Viminale risulta poi che il 36,8 per cento degli 8.691 sbarcati nell’ultimo anno è partito dalla Tunisia (3.201), mentre il 22,3 per cento (1.939) dalla Libia. Le prime tre nazionalità di chi sbarca, in totale il 53 per cento di tutti gli arrivi, sono invece Tunisia, Pakistan e Iraq. Le richieste d’asilo, invece, si sono più che dimezzate, passando dalle 82.382 dell’anno scorso alle 36.250 ( meno 56 per cento) di quest’anno. Le domande per motivi umanitari sono passate dal 29 per cento del totale al 6 per cento mentre quelle per ottenere lo status di rifugiato sono passate dall’8 al 10 per cento. Gli stranieri espulsi dall'Italia per motivi di sicurezza sono stati invece 109 e sono stati 141 i foreign fighters monitorati contro i 135 dell’anno scorso. (segue) (Rer)