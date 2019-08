Migranti, dati Viminale: nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79,6 per cento, in calo anche rimpatri (6)

- Secondo il dossier del Viminale, poi, tra agosto 2018 e luglio 2019 in Italia sono stati commessi 307 omicidi volontari, il 14 in meno in meno rispetto all'anno scorso. Di questi solo 25 sono attribuibili alla criminalità organizzata (meno 19,4 per cento) e ben 145 alla sfera familiare/affettiva (meno 4 per cento). Sempre negli ultimi dodici mesi sono risultati in calo le rapine (meno 16,2 per cento), i furti (meno 11,2 per cento) e le truffe (meno 2,1 per cento, eccetto quelle con vittime ultrasessantacinquenni aumentate dell'1,2 per cento). (segue) (Rer)