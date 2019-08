Migranti, dati Viminale: nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79,6 per cento, in calo anche rimpatri (7)

- Quanto ai femminicidi, è del 63,4 per cento la percentuale di donne vittime degli omicidi commessi in ambito familiare/affettivo. Al capitolo 'violenza di genere' figurano 12.733 denunce per stalking (in tre casi su quattro sono fatte da donne), il 13 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Crescono del 32,5 per cento gli ammonimenti del questore e del 76 per cento quelli per violenza domestica mentre calano dell'1,2 per cento gli allontanamenti. (Rer)