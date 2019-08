Infrastrutture: Georgia, gruppo Usa Conti lascia consorzio porto di Anaklia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa posizione è stata smentita dal ministero dello dello Sviluppo regionale e delle Infrastrutture. “L'ultimo programma presentato dal consorzio, secondo cui la costruzione del porto sarà completata nel giugno del 2022 invece della scadenza prevista nel 2020, lo conferma”, si legge in una nota del dicastero. “Sfortunatamente, nonostante il sostegno senza precedenti da parte del governo, sinora gli investitori non sono riusciti a ottenere l'approvazione delle istituzioni finanziarie internazionali per prestare 400 milioni di dollari al consorzio Anaklia e iniettare capitale per altri 120 milioni di dollari”, ha aggiunto il ministero. Il termine per l'ottenimento del finanziamento è stato rinviato più volte ed è difficile quindi che il consorzio riesca ad adempiere a tale obbligo entro la fine del 2019. “Tenendo conto della situazione attuale, sembra difficile per il consorzio ottenga i finanziamenti per la costruzione del porto e iniziare i lavori a gennaio 2020", si legge nella nota. (segue) (Res)