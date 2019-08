Infrastrutture: Georgia, gruppo Usa Conti lascia consorzio porto di Anaklia (3)

- Nei giorni precedenti il ministro dell’Economia del paese caucasico, Natia Turnava - commentando le accuse di riciclaggio di denaro avanzate nei confronti di Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze, fondatori dell’istituto bancario georgiano Tbc, fra i principali investitori nel progetto – ha dichiarato che il futuro del progetto per la costruzione del porto di Anaklia, in Georgia, non è assolutamente in pericolo. “Come abbiamo già ribadito più volte, la costruzione del porto di Anaklia è una priorità assoluta per il nostro governo, e non è assolutamente in pericolo”, ha detto il ministro. A metà dello scorso giugno, le autorità di Tbilisi hanno concesso un’estensione fino alla fine del 2019 al consorzio per lo sviluppo del porto di Anaklia per rispettare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di investimento, come annunciato dal primo ministro, Mamuka Bakhtadze, durante un briefing in parlamento. “Abbiamo avuto un incontro estremamente costruttivo con gli esponenti della società Ssa Marine, uno degli operatori che stanno collaborando allo sviluppo del porto”, ha anche annunciato il premier. (segue) (Res)