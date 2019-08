Russia: interrotti voli Mosca-Novosibirsk di Ural Airlines dopo incidente di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli della compagnia russa Ural Airlines fra Mosca e Novosibirsk sono stati cancellati oggi a causa dell’incidente che ha coinvolto ieri un Airbus A321 della compagnia nella regione di Mosca. Lo ha riferito il servizio stampa della compagnia aerea all’agenzia di stampa “Tass”. "I voli di Ural Airlines tra gli aeroporti di Domodedovo e Tolmachevo, in programma giovedì e venerdì, sono stati trasferiti alla compagnia aerea IrAero. La decisione è stata presa a causa della mancanza di aeromobili dopo l’incidente di ieri nella regione di Mosca", ha riferito il servizio stampa secondo cui la compagnia aerea prenderà tutte le misure necessarie per far volare i passeggeri verso le loro destinazioni e riprendere le normali operazioni di volo. (segue) (Rum)