Russia: interrotti voli Mosca-Novosibirsk di Ural Airlines dopo incidente di ieri (2)

- Un Airbus A321 della Ural Airlines in rotta da Mosca a Simferopoli, in Crimea, è stato costretto a un atterraggio di emergenza ieri nei pressi dell’aeroporto internazionale Zhukovsky di Mosca. Secondo l’agenzia federale per il trasporto aereo russa, l'aereo è stato colpito da uno stormo di uccelli poco dopo il decollo e ciò ha causato il malfunzionamento dei motori. A bordo dell'aeromobile erano presenti 226 persone, tra cui 41 bambini. L'equipaggio è riuscito a far atterrare l'aereo in un campo di grano e mettere in sicurezza tutti i passeggeri. Secondo fonti mediche, 76 persone hanno chiesto assistenza medica a seguito dell'atterraggio e una donna risulta ancora ricoverata in ospedale. (Rum)