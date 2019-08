Kirghizistan: ex presidente Atambayev resterà in carcere sino al 26 agosto

- Il tribunale della città di Bishkek ha deciso oggi di estendere le misure cautelari nei confronti dell'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev sino al 26 agosto, respingendo così le richieste dei suoi legali. Lo ha detto l’avvocato di Atambayev Sergej Slesarev all’agenzia di stampa “Sputnik”. Un tribunale distrettuale ha diposto che l'ex presidente resti in carcere nella struttura di detenzione del Comitato di Stato per la sicurezza nazionale sino al 26 agosto l'8 agosto, quando Atambayev si è arreso alle forze dell'ordine dopo un lungo “assedio” alla sua residenza. Martedì scorso Slesarev ha presentato ricorso ma senza successo. "La restrizione cautelare resterà invariata. Atambayev sarà in custodia fino al 26 agosto. Consideriamo questa l’ennesima decisione illegale delle autorità", ha detto Slesarev. Atambayev, che ha governato il paese da dicembre 2011 a novembre 2017, è sospettato di essere coinvolto in 12 casi penali, per cui è accusato di omicidio, corruzione, falsificazione, abuso di potere e messa in scena di agitazioni di massa. L’ex capo dello Stato ha respinto tutte le accuse definendole come motivate politicamente. (Res)