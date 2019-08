Governo: Conte bacchetta Salvini, sleale su Open Arms ma oramai siamo agli sgoccioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa dell'intervento di Giuseppe Conte in Senato, che sancirà l'avvio ufficiale della crisi, nel governo si fa sempre più acceso lo scontro. Ieri, il premier, partendo dalla vicenda della Open Arms, la nave della ong spagnola che da 15 giorni si trova ferma in mare di fronte a Lampedusa con circa 140 migranti a bordo, ha scritto una lettera aperta al ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusandolo di "sleale collaborazione", di "slabbrature" e di "strappi istituzionali", determinati dalla "ossessiva concentrazione nell'affrontare il tema dell'immigrazione riducendolo alla formula 'porti chiusi'". Accuse rispedite al mittente dal titolare del Viminale, il quale ha subito risposto piccato: "se qualcuno è nostalgico dei 200 mila sbarchi e del Pd, lo dica". (segue) (Rer)