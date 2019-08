Governo: Conte bacchetta Salvini, sleale su Open Arms ma oramai siamo agli sgoccioli (2)

- Sulla Open Arms, da parte del ministro Salvini c'è stato "un chiaro esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare", ha attaccato Conte, ricordando il suo interessamento per i minori presenti sulla nave. "Dobbiamo tutti operare per riconoscere piena dignità alle istituzioni che rappresentiamo, nel segno della leale collaborazione - ha proseguito -. Hai alle spalle e davanti una lunga carriera politica. Molti l'associano al potere. Io l'associo a una enorme responsabilità". Tuttavia, ha scritto ancora Conte, "siamo ormai agli sgoccioli di questa nostra esperienza di governo. Abbiamo lavorato fianco a fianco per molti mesi e ho sempre cercato di trasmetterti i valori della dignità del ruolo che ricopriamo e la sensibilità per le istituzioni che rappresentiamo. La tua foga politica e l'ansia di comunicare, tuttavia, ti hanno indotto spesso a operare slabbrature istituzionali, che a tratti sono diventati veri e propri strappi istituzionali". (segue) (Rer)