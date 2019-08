Governo: Conte bacchetta Salvini, sleale su Open Arms ma oramai siamo agli sgoccioli (3)

- Per queste ragioni, ha proseguito il premier, "mi sono ritrovato costretto a intervenire varie volte. L'ho fatto non per l'ansia di contrappormi politicamente alle tue iniziative, ma per la necessità di rivendicare l'applicazione del principio di 'leale collaborazione', che è fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche". Per Conte, "il consenso politico, cui ogni leader politico aspira, si nutre della fiducia degli elettori. Ma se non alimentiamo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche si crea un cortocircuito e alla fine prevalgono rabbia e disaffezione. Dobbiamo tutti operare per riconoscere piena dignità alle istituzioni che rappresentiamo, nel segno della leale collaborazione". (segue) (Rer)