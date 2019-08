Governo: Conte bacchetta Salvini, sleale su Open Arms ma oramai siamo agli sgoccioli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediata la risposta di Salvini: "mi pagano non per essere l'anima bella ma per difendere la sicurezza. Se qualcuno è nostalgico dei 200 mila sbarchi lo dica, se qualcuno è nostalgico del Pd lo dica - ha replicato -. Certo dispiace che certe cose invece che dirle in faccia il gentile presidente del Consiglio le renda pubbliche mente sto lavorando a Castel Volturno", al Comitato per l'ordine pubblico. Sullo scontro tra Conte e Salvini è intervenuto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Bene Conte - ha affermato -. La strategia dell'odio non risolve i problemi, li aggrava e li scarica su esseri umani. La vicenda Open Arms è l'ennesima prova del fallimento della politica di questi mesi". (segue) (Rer)