Governo: Conte bacchetta Salvini, sleale su Open Arms ma oramai siamo agli sgoccioli (5)

- Intanto, i migranti presenti sulla Open Arms hanno trascorso la quindicesima notte a bordo della nave di fronte a Lampedusa. Tra ieri e oggi sono state evacuate solo 13 persone che avevano bisogno di cure mediche. Dopo il via libera del Tar all'ingresso in porto con la sospensione del primo provvedimento del ministro dell'interno, che bloccava lo sbarco, ieri il vicepremier ha firmato un nuovo divieto facendo ricorso al Consiglio di Stato. Ma quest'ultimo non è stato firmato né dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, né dal titolare dei Trasporti, Danilo Toninelli. (Rer)