Trasporti: circolazione rallentata su Av Roma Firenze, rientrati disagi in direzione Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati rallentamenti sulle linee ferroviarie Alta velocità da Roma in direzione di Firenze e Napoli. Per quanto riguarda il collegamento Roma Firenze per un guasto nei pressi di Settebagni ci sono ritardi fino a 20 minuti, mentre in direzione Napoli dalla Capitale il traffico è tornato regolare da diversi minuti. I disagi si erano verificati a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione causando ritardi dei convogli fino a 25 minuti. E' quanto si legge sul profilo Twitter di Luceverde Roma. (Rer)