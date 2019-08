Giappone: Tokyo supera la Cina come primo detentore estero di debito Usa

- Il Giappone è tornato a superare la Cina come primo detentore estero al mondo di titoli di debito sovrano degli Stati Uniti. Il sorpasso si è verificato lo scorso giugno, dopo che il Giappone ha portato il proprio portafogli di obbligazioni Usa ai massimi da quasi tre anni a questa parte, secondo i dati pubblicati ieri dal dipartimento del Tesoro Usa. Lo scorso giugno il Giappone deteneva debito pubblico statunitense per 1.220 miliardi di dollari, 201 miliardi in più rispetto al mese di maggio, ai massimi da ottobre 2016. Il Giappone aveva già superato la Cina come primo creditore estero degli Usa tra gennaio e maggio 2017. Lo stock di debito statunitense detenuto dalla Cina è aumentato marginalmente a giugno, da 1.110 a 1.112 miliardi di dollari. I flussi esteri di debito pubblico Usa hanno esibito un deflusso netto di 7,71 miliardi a giugno, quando le istituzioni straniere hanno acquistato titoli di debito statunitense per un totale di 14.605 miliardi di dollari. (Git)