Giappone: tifone Krosa causa una vittima

- Il passaggio del violento tifone Krosa attraverso il Giappone occidentale, nella giornata di ieri, ha causato una vittima e almeno 50 feriti, oltre a disturbare pesantemente il traffico terrestre, ferroviario e aereo estivo. La violenta perturbazione ha toccato terra mercoledì 14 agosto, dopo essersi formata nel Pacifico. Le autorità giapponesi hanno messo in guardia da potenziali frane e allagamenti nelle aree attraversate dal tifone, che ha recato con sé piogge torrenziali sin dalle prime ore di mercoledì mattina. Oltre 7mila persone sono state evacuate a scopo precauzionale, e l’agenzia meteorologica giapponese ha previsto precipitazioni record di 1.200 millimetri lungo le aree costiere sul Pacifico. L’arrivo del tifone – il decimo a raggiungere il Giappone quest’anno – coincide con rientro di viaggiatori dalle vacanze estive: le compagnie aeree Japan Airlines CO e All Nippon Airways Co (Ana) hanno annunciato la cancellazione di un centinaio di voli da e per Miyazali e altre prefetture nella regione sud-occidentale del Kyushu. (Git)