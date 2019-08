Indonesia: il presidente Widodo propone il trasferimento della capitale nel Borneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia ha stabilito quest’anno di spostare la capitale amministrativa del paese dalla congestionata città di Giacarta ad un sito meno densamente popolato. Il ministro per la Pianificazione dello sviluppo nazionale, Bambang Brodjonegro, ha dichiarato che la capitale verrà sposta in un sito ancora imprecisato dell’Indonesia centrale nell’arco dei prossimi cinque o dieci anni; il ministro ha giustificato il riserbo in merito al sito scelto per ospitare la capitale con l’esigenza di evitare speculazioni sui terreni. La decisione è giunta nel corso di una riunione di gabinetto coordinata dal presidente indonesiano Joko Widodo. Bambang ha ricordato che la congestione del traffico a Giacarta e i problemi logistici causano un danno economico stimato in ben 56mila miliardi di rupie (4 miliardi di dollari) ogni anno. (segue) (Fim)