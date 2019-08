India-Pakistan: scontri armati lungo il confine conteso nel Kashmir (3)

- Il Pakistan ha immediatamente reagito diminuendo i collegamenti di terra con l'India, limitando i contatti diplomatici e sospendendo il commercio bilaterale. Quanto a un'eventuale risposta militare, tuttavia, Khan rimette la responsabilità alle Nazioni Unite: "Sfortunatamente, noi non possiamo appellarci alla leadership del mondo musulmano, ma ci sono 1,5 milioni di musulmani in tutto il mondo che fanno riferimento alle Nazioni Unite per vedere se supporterete il diritto del Kashmir all'autodeterminazione", ha continuato Khan. "Se si dovesse arrivare alla guerra, ne sarebbe responsabile il mondo. Questa è una prova per le Nazioni Unite, che fa parte di quelle istituzioni responsabili del mantenimento della pace nel mondo". Per l'India, invece, la questione dello Jammu e Kashmir è e deve restare una questione interna, come ha ribadito il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar a conclusione di una visita di tre giorni in Cina. (segue) (Inn)