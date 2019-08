India-Pakistan: scontri armati lungo il confine conteso nel Kashmir (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movimenti di truppe sul confine erano stati già registrati lunedì, quando il governo di Islamabad ha dato il via alle operazioni per lo spostamento di equipaggiamenti militari lungo il confine con la regione indiana di Ladakh. Secondo quanto dichiarato da fonti governative, "tre velivoli da trasporto C-130 delle forze aeree pakistane sono stati utilizzati sabato per trasportare equipaggiamenti nella base di Skardu, davanti al territorio i Ladakh". (segue) (Inn)