Usa-Cina: Trump sollecita Xi a confronto diretto con manifestanti Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto all’omologo cinese, Xi Jinping, una esortazione a sorpresa a confrontarsi di persona con i manifestanti anti-governativi di Hong Kong, nel tentativo di disinnescare le tensioni che si protraggono da oltre dieci settimane nell’ex colonia britannica. “Se il presidente Xi incontrasse direttamente e personalmente i manifestanti, il problema di Hong Kong potrebbe giungere a un lieto fine. Non ha alcun dubbio in proposito!”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter nella giornata di ieri. Trump ha poi dichiarato ai giornalisti da Morristown, nel New Jersey, di essere preoccupato per la situazione a Hong Kong e di temere una repressione violenta delle proteste, ed ha ribadito l’invito a Xi a incontrare i manifestanti. “Se Xi incontrasse i manifestanti – un gruppo di rappresentanti dei manifestanti – sono sicuro che risolverebbe il problema in 15 minuti. (…) So che non è il suo stile, ma credo non sarebbe una cattiva idea”. L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto di avere in programma una conversazione telefonica con il capo di Stato cinese nel prossimo futuro. (segue) (Was)