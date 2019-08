Usa-Cina: Trump sollecita Xi a confronto diretto con manifestanti Hong Kong (2)

- Una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, è tornata ad accusare gli Stati Uniti di alimentare i disordini e le proteste ad Hong Kong, ed ha puntato l’indice contro le dichiarazioni dei presidenti della Camera e del Senato federali Usa, Nancy Pelosi e Mitch McConnell. “Gli Stati Uniti hanno negato in diverse occasioni il loro coinvolgimento nei violenti incidenti in corso a Hong Kong. Tuttavia, i commenti dei leader del Congresso Usa ci forniscono solide prove del coinvolgimento di quel paese”, ha affermato Hua. La portavoce ha accusato Washington di distorcere volontariamente i fatti e di alimentare i caos nella ex colonia britannica. “Ignorando e distorcendo la verità, (i leader del Congresso) mascherano crimini violenti da lotta per i diritti umani e la libertà, e travisano deliberatamente il lavoro della Polizia di Hong Kong come una forma di repressione, mentre gli agenti stanno semplicemente attuando la legge, combattendo il crimine e tutelando l’ordine sociale”, ha aggiunto Hua. (segue) (Was)