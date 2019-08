Malesia: governo rinnova licenza a produttore terre rare Lynas (5)

- Ad oggi la Cina è titolare dell’85 per cento della produzione mondiale di terre rare di purezza elevata. L’azienda australiana Lynas produce, da sola, il rimanente 15 per cento. In Cina le aziende cinesi conducono l’intera gamma delle attività, dall’upstream (estrazione) sino al processamento downstream e alla vendita. Lynas, di contro, estrae le terre rare in Australia, ma le processa in Malesia, a causa dei timori legati alle scorie radioattive generate dai processi di depurazione di quei minerali. Soltanto lo scorso marzo, anche a seguito di pressioni da parte del governo malese, Lynas ha deciso di rivedere la struttura delle proprie operazioni: tale revisione è culminata nel partenariato con Blue Line per la realizzazione di un nuovo e più moderno impianto di separazione negli Usa. Al contrario dello stabilimento operato dall’azienda australiana in Malesia, la struttura che sorgerà nel Texas sarà anche in grado di separare il disprosio, una terra rara particolarmente difficile da ottenere allo stato puro, ma essenziale per la produzione di batterie destinate alle vetture elettriche. (segue) (Fim)