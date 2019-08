Malesia: governo rinnova licenza a produttore terre rare Lynas (7)

- Ora Washington e Canberra stanno lavorando anche al coordinamento delle politiche e dei processi produttivi nel campo delle terre rare. Lo scorso dicembre, le agenzie Us Geological Survey e Geoscience Australia hanno firmato un accordo preliminare per il sostegno alla ricerca e allo sfruttamento congiunto di minerali ritenuti essenziali per l’economia statunitense. L’accordo sottoscritto da Lynas è dunque chiaramente in linea con la strategia di Canberra relativa ai minerali economicamente critici. La Cina aveva tentato di acquistare Lynas nel 2009, tramite l’azienda di Stato China Nonferrous Metal Mining. Tale scalata si era però scontrata con l’opposizione dei regolatori e della politica australiani. (segue) (Fim)