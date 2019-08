Malesia: governo rinnova licenza a produttore terre rare Lynas (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi anni, Lynas ha rafforzato anche le relazioni con il Giappone. Nel 2010 l’azienda australiana ha sopperito alle forniture cinesi di terre rare al Giappone, arrestate da Pechino in risposta alla decisione di Tokyo di nazionalizzare l’atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. L’anno successivo, il colosso commerciale giapponese Sojitz e Japan Oil, Gas and Metals National Corporation fornirono a Lynas capitale per 250 milioni di dollari, per aiutare l’azienda australiana ad aumentare la produzione; in cambio, l’azienda promise una fornitura stabile di terre rare al Giappone. Oggi Lynas rifornisce il Giappone del 30 per cento del suo fabbisogno di terre rare, e Tokyo è il primo tra i clienti dell’azienda. (segue) (Fim)