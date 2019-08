Giappone: settore bancario effettua tagli di personale record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche giapponesi proseguono il processo di consolidamento del settore, e nell’anno fiscale 2018 hanno ridimensionato collettivamente il loro personale per 3.629 unità, in concomitanza con l’accelerazione della digitalizzazione e il progressivo rallentamento delle assunzioni. Il taglio è il più significativo dal 2005, e porta il totale degli addetti del settore bancario giapponese a 223.778. Le riduzioni del personale hanno interessato oltre il 70 per cento delle 81 banche del paese, inclusi alcuni dei maggiori istituti di credito nazionali e regionali. Le banche lavorano da anni alla riduzione delle assunzioni di neolaureati, e all’aumento della produttività tramite la digitalizzazione. Il numero complessivo degli impiegati del settore bancario giapponese ha superato le 200mila unità nel 2008, ed ha esibito un calo globale a partire dall’anno fiscale 2017. (segue) (Git)