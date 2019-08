Giappone: settore bancario effettua tagli di personale record (3)

- La crescita economica del Giappone ha subito un rallentamento nei tre mesi sino allo scorso giugno, per effetto delle tensioni commerciali e dell’incertezza relativa all’economia globale. La crescita nel secondo trimestre è stata comunque superiore alle attese: più 1,8 per cento, secondo i dati preliminari pubblicati dall’Ufficio di gabinetto giapponese la scorsa settimana; nel primo trimestre, la crescita era stata del 2,8 per cento. Gli economisti prevedevano in media una crescita di appena lo 0,4 per cento. Il rallentamento è stato attribuito al calo delle esportazioni, che ha gravato sul solido andamento di consumi e investimenti privati. Il mese scorso l’Ufficio di gabinetto giapponese ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’economia giapponese per l’anno fiscale che si chiuderà a marzo 2020, dall’1,3 allo 0,9 per cento del pil. (segue) (Git)