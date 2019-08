Brasile: Bolsonaro "banditi di sinistra stanno tornando al potere in Argentina" (4)

- A fronte di una persistente recessione economica e di scarsi risultati a livello di gestione, la campagna di Macri era stata centrata infatti sulla "paura" di un "ritorno al passato", che viene associato alla corruzione e al malgoverno. "Questo 11 di agosto ho bisogno del vostro voto per continuare ad andare avanti", aveva detto Macri nel suo comizio di chiusura rivolgendo un appello agli elettori. Da parte sua Fernandez aveva cercato di circoscrivere il dibattito sui risultati recessivi del programma economico intrapreso dal governo. "Il governo continua a fare promesse ma l'unica cosa che ha prodotto sono quattro milioni e mezzo di poveri", aveva detto Fernandez. "Il primo semestre in cui governeremo cambieremo l'Argentina, non aspetteremo che vengano altri a investire, saremo noi a recuperare le fabbriche e a dare lavoro", aveva aggiunto. (segue) (Brb)