Migranti: contestazioni a La Spezia, "Schettino e Salvini capitani coraggiosi"

- Prima dell'inizio dell'intervento di Matteo Salvini in piazza Mentana, a La Spezia, gruppi di contestatori hanno manifestato intonando "Bella Ciao" e innalzando striscioni. Su uno di questi era scritto: "Schettino e Salvini capitani coraggiosi". Alcuni dei manifestanti indossavano salvagenti per richiamare la questione migranti. La polizia ha controllato i manifestanti impedendo contatti con le persone che si erano riunite nella piazza per ascoltare l'intervento del vicepremier e ministro dell'Interno. (Rin)